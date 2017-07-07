من جهته صرح الدكتور هاني مصطفي راشد، مدير عام المعهد، في بيان اليوم، أن هذه الزيارة ضمن برنامج استقدام الخبراء بالمعهد لتدريب الأطباء على أحدث التقنيات العلميه و كذلك تقديم خدمه طبيه متميزه للمريض المصرى بديلا عن العلاج بالخارج.

وتشمل ورشه العمل تدريب الاطباء بالمعهد علي تقنيه استخدام البالونه الدوائيه والدعامات الدوائيه لقسطرة القلب وذلك بمركز تدريب معهد ناصر، كما تشمل الزيارة اجراء عمليات بوحده قسطرة القلب باستخدام احدث التقنيات العلميه طبقا للمعايير الدوليه.