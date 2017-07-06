بدأ حي المنتزه أول بالإسكندرية، بالتعاون مع قوات الأمن، الخميس، أعمال هدم عقار مائل جديد بعزبة الشامي بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، بعد إخلائه من السكان

وقال اللواء خالد حسن، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، حفاظا على أرواح السكان، بعد حدوث ميل به وثبت من تقارير اللجنة الهندسية أن العقار بوضعه الحالي يمثل خطورة داهمة على قاطنيه.

وأكد رئيس الحي أنه تم إخلاء العقار من السكان وتسليمه لمقاول الهدم، للبدء في إزالته بالكامل، لافتا إلى استمرار حملات إزالة العقارات المخالفة والمائلة حفاظا على حياة المواطنين.

إزالة عقار مائل جديد فى الإسكندرية

إزالة عقار مائل جديد فى الإسكندرية

إزالة عقار مائل جديد فى الإسكندرية