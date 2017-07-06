استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخميس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

وناقش المسؤولان خلال اللقاء افتتاح المركز الثقافي العالمي للغات بمسجد الصحابة بشرم الشيخ يوم 28 / 9 /2017، ليكون منبرًا للثقافة الإسلامية الوسطية الصحيحة بمختلف لغات العالم، والإعداد لإقامة مؤتمر سيناء عاصمة السياحة الدينية في الفترة من 28 إلى 30 / 9 / 2017 تحت عنوان: «سيناء عاصمة السياحة الدينية»، والذي يتم بالشراكة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب والشركاء المعنيين بالسياحة الدينية، لإبراز ما بسيناء الغالية من كنوز سياحية تجعلها وبجدارة عاصمة للسياحة الدينية في العالم كله بما تضمه من آثار مهمة لجميع الأديان السماوية، وطبيعة خلابة نادرة.

وزير الأوقاف يلتقى محافظ جنوب سيناء

وزير الأوقاف يلتقى محافظ جنوب سيناء

وزير الأوقاف يلتقى محافظ جنوب سيناء

وزير الأوقاف يلتقى محافظ جنوب سيناء