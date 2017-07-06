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إزالة 1308 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط خلال 6 شهور
06
يوليو
2017
16:50 PM
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قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تمت إزالة 1308 حالات تعدٍّ على مستوى المحافظة بمساحة 50 فدانا أراضى زراعية، وذلك خلال الفترة من يناير حتى 30 يونيو الماضي، من إجمالي 5425 حالة تعدٍّ، بواقع 200 فدان
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن عملية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة دون توقف للتصدي لهذه التعديات وإزالتها فوريًا، حيث تم تنفيذ إزالة 397 حالة بمركز ديروط و5 حالات بمركز القوصية و129 بمركز منفلوط و189 بمركز أسيوط و270 بمركز أبوتيج و35 بمركز صدفا و42 بمركز الغنايم و62 بمركز أبنوب و83 بمركز الفتح و46 بمركز ساحل سليم و11 حالة بمركز البداري.
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