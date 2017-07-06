قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تمت إزالة 1308 حالات تعدٍّ على مستوى المحافظة بمساحة 50 فدانا أراضى زراعية، وذلك خلال الفترة من يناير حتى 30 يونيو الماضي، من إجمالي 5425 حالة تعدٍّ، بواقع 200 فدان