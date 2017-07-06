أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، موافقة الجهاز المركزي لتعمير سيناء بدعم وتنفيذ إنارة الوصلة من ميدان المثلث حتى كوبري السلام، شاملة المحولات الكهربائية، وذلك بتكلفة أعمال تصل إلى 19

2 مليون جنيه.

وكان «طاهر»، قد أنهى التنسيقات والترتيبات اللازمة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير والموافقة على إداراج أعمال الإنارة لمنطقة ميدان المثلث حتى كوبري السلام ضمن خطة جهاز تعمير سيناء للعام المالي 2017/2018، نظرًا لأهمية وكثافة هذا الطريق، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعمير سيناء من خلال المشروعات العملاقة التي تقام على أرض سيناء، من مشروعات الاستزراع السمكي ومدينة الإسماعيلية الجديدة والأنفاق الجاري إنشائها.

وتأتى تلك الخطوة تأكيدا للجهود المبذولة من كافة اجهزة الدولة لدعم الاستثمار وبث الحياة من جديد على أرض سيناء.