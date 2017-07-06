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تعاون مصري صيني في مجال المتاحف
06
يوليو
2017
15:50 PM
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قال الدكتور خالد عزب، رئيس قسم إدارة المشروعات بمكتبة الإسكندرية، الخميس، إن اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف بدأت برنامج عمل مع اللجنة الصينية للمتاحف يهدف إلى تعزيز التعريف بالمتاحف الصينية في القاهرة والمنطقة العربية وتعزيز التعريف بمتاحف مصر في بكين
وتستقبل اللجنة المصرية التي يرأسها الدكتور خالد عزب وفدًا من خبراء المتاحف الصينية في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيقدمون سلسلة من المحاضرات عن المتاحف في الصين في القاهرة والاسكندرية، كما ستقيم اللجنة المصرية معرضًا تعريفيًا بمتاحف الصين يشمل أشهر ٢٠ متحف صيني.
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