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مميش: قناة السويس تسجل عبور 55 سفينة بحمولات 3 ملايين طن
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 55 سفينة من الاتجاهين الخميس بإجمالي حمولات 3 ملايين طن، مشيرا إلى نجاح السياسات التسويقية في جذب خطوط جديدة بعبور سفينة الصب البنمية «GLOBAL ARC» لأول مرة في قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة، بعد أن كانت تسلك رأس الرجاء الصالح
وأكد مميش حرص إدارة القناة على استقبال السفن التي تعبر القناة لأول مرة، لاسيما التي كانت تسلك طرقا منافسة أخرى، والتي لا يحقق لها العبور في القناة وفرا، تطبيقاً لسياسة الهيئة الرامية لجذب أكبر عدد من السفن من خلال حزمة من السياسات التسويقية المرنة، وتطوير الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.
ووفقا للبرتوكول المتبع من هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب مميش الربَّان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة، وبرفقته طارق حسنين المتحدث الرسمي للهيئة، للصعود على السفينة للاطمئنان على عبورها للقناة بأمان، وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربانها ترحيبا به وبطاقم السفينة.
من جانبه، قال قبطان السفينة إن هذه هي الرحلة الأولى لها عبر قناة السويس الجديدة، كما أنها المرة الأولى له لعبور القناة الجديدة بما يعد مغامرة له، حيث سبق له عبور القناة الأصلية على متن سفن أخرى 7 مرات، مشيرا إلى أنه يشعر بتطور كبير في عبور القناة بعد افتتاح القناة الجديد.
وأشاد قبطان السفينة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر عليه مرشدو قناة السويس وتعاونهم الكامل مع قباطنة السفن، وامتلاكهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعبور السفينة القناة بكل أمان وسلامة.
من جانبه، كشف الربَّان محمد فوزي أن عبور هذه السفينة للمرة الأولى يأتي ضمن نجاحات الهيئة في جذب العديد من الخطوط الملاحية للعبور في القناة، مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية تعكف على دراسة حركة التجارة العالمية ومؤشرات الاقتصاد العالمي واقتصاديات السفن والطرق الملاحية المنافسة، تمهيدا لتقديم الحوافز التسويقية الملائمة.
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