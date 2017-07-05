أعلنت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، الأربعاء، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بداية من العاشر من شهر يوليو الجاري بالزيادة المقررة 100 جنيه بحد أقصى، وذلك مبكرا عن موعده الذي كان مقررا له أغسطس المقبل

وأوضحت «القباج»، في تصريحات صحفية لها، أن القيمة الإجمالية للبرنامج من الوزارة خلال الشهر الجاري للدعم النقدي تكافل وكرامة بعد الزيادة تبلغ نحو 850 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية بتبني سياسات حماية اجتماعية أكثر انحيازا للفقراء وتماشيا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وبينت أن شرائح الزيادة سترفع القيمة المقررة للدعم النقدي لذوي الإعاقة والمسنين فوق 65 سنة ليصبح مبلغ الدعم 450 جنيها بدلا من 350 جنيها شهريا، أي بزيادة 100 جنيه شهريا، وهو الحد الأقصى للزيادة، مشددة على أنه تمت مراعاة أن يحصل المسنون وذوو الإعاقة على قيمة الزيادة كاملة مع كفالة حقوقهم في الحصول على الدعم النقدي إلى جانب خدمات برامج الدعم الأخرى.

وأضافت أن الزيادة ستتضمن رفع قيمة الدعم المخصص لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من 60 جنيها إلى 80 جنيها شهريا للابتدائية، ومن 80 جنيها إلى 100 جنيه للمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى رفع القيمة المخصصة للمرحلة الثانوية إلى140 جنيها شهريا مقابل 100 جنيه سابقا، وذلك لتشجيع الأطفال على استكمال تعليمهم، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الأطفال دون سن السادسة، وسيخصص لهم مبلغ 60 جنيها شهريا، ولكن بشرط حصول الأفراد على المتابعة الدورية لحالتهم الصحية وحصولهم على التطعيمات المقررة.

ونوهت بأنه تم تقديم موعد صرف تلك الزيادات والتي كان مقررا لها شهر أغسطس المقبل ليتم صرفها خلال يوليو الجاري مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية، وجهود الدولة في تبني سياسات وإجراءات الحماية الاجتماعية، وبصفة خاصة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأوضحت «القباج» أن مستفيدي البرنامج وصل عددهم إلى مليون و739 ألف مستفيد في يونيو الماضي، وأن العمل بالتسجيل مستمر على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة لعدد من المبادرات المكملة للبرنامج مثل مبادرة سكن كريم والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية لمنازل الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من خلال توفير وصلات مياه وصرف صحي لتوفير منزل لائق وسكن كريم للأسر المُسجلة في قواعد بيانات «تكافل وكرامة»، ومبادرة «لا أمية مع تكافل» التي تهدف إلى محو أمية المستفيدين أصحاب بطاقات صرف «تكافل وكرامة» حرصا على تطوير مهاراتهم وإدراجهم في برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.