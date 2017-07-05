كرمت جامعة القاهرة، مساء الثلاثاء، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين نشروا بحوثًا علمية باسم جامعة القاهرة على المستوى الدولي خلال النصف الأول من عام 2016، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم النشر الدولي

ووزع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير لـ946 باحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية الذين قاموا بنشر 1979 بحثًا في الدوريات والمجلات العلمية المصنفة دوليًا خلال النصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة مكافآتهم نحو 13 مليونا و603 آلاف جنيه.

وقال «نصار»، في كلمته، إن نمو معدلات النشر الدولي باسم جامعة القاهرة يسهم بشكل كبير في تحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية للجامعات ويحافظ على سمعتها الأكاديمية الطيبة بين مؤسسات التعليم العالي في الخارج.

وأضاف أن جامعة القاهرة تولي منظومة البحث العلمي اهتمامًا كبيرًا وتخصص له التمويل المناسب، مشيرًا إلى أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو ثمرة لجهود أساتذتها وعلمائها، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا هائلًا حدث في مجال النشر الدولي بجامعة القاهرة أسهم بدوره في تقدم مركزها في الجامعة في ملف التصنيف الدولي للجامعات، وكان من أبرز التصنيفات التي تحركت فيها الجامعة هو تصنيف QS البريطاني، حيث كانت في المركز 860 خلال عام 2012 /2013 وتحرك ترتيبها هذا العام لتصل إلى المركز 481 في هذا التصنيف.

ولفت إلى أن الجامعة رفعت قيمة جوائز النشر الدولي في العام الماضي بنسبة 30%، وتم رفعها هذا العام أيضًا بنسبة 20%، مؤكدًا أهمية دعم النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس باعتباره مدخلاً لرفع دخول أعضاء هيئة التدريس.

وذكر رئيس الجامعة أنه تم هذا العام إقرار جوائز جديدة في البحث العلمي مثل جائزة باسم المرحوم عطية عاشور في الرياضيات بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة باسم المرحومة الدكتورة مني بكر بقيمة 50 ألف جنيه في علوم النانوتكنولوجي، وجائزة باسم الأديب الكاتب نجيب محفوظ قيمتها 100 ألف جنيه في الرواية العربية، إلى جانب إطلاق كرسي أكاديمى في علوم الرياضيات باسم الراحل الدكتور عطية عاشور بقيمة مليون جنيه.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، موقف النشر الدولي بجامعة القاهرة ونسبته من النشر الدولي لجميع الجهات البحثية بالدولة، وتطور دعم جامعة القاهرة للبحث العلمي والنشر الدولي، وكذلك مردود النشر الدولي لجامعة القاهرة على التصنيف الدولي ودعم الاقتصاد الوطني، إلى إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وقال «عدلي» إن عدد البحوث العلمية المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة في الدوريات والمجلات بلغ 3581 عام 2016 بزيادة على العام السابق بنسبة نحو 7%، وبلغ عدد الباحثين الذين نشروا بحوثهم دوليًا خلال الأعوام من 2013-2016 نحو 14 ألفًا و900 عضو هيئة تدريس، وتم الاستشهاد بما يزيد على 30 ألف بحث من جامعة القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف أن جامعة القاهرة هي أعلى جهة بحثية في مصر في مجال النشر الدولي بما يمثل 18.5% من النشر الدولي لمصر، والذي بلغ 18 ألفا و670 بحثًا في عام 2016، مشيرًا إلى أن إجمالي مكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة من 2013 - 2016 بلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه.