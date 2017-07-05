أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لا مجال للتسامح مع أي مخالف للتعريفة التي تم تحديدها لوسائل المواصلات داخل المدينة وبينها تعريفة التاكسي

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن التعريفة للتاكسي داخل الحي الواحد بـ7 جنيهات، ومن حي إلى آخر 8 جنيهات، وللمسافات البعيدة 10 جنيهات، مطالبًا مباحث المرور باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما فيها سحب الرخص وتوقيف السيارة.