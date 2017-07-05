اخبار مصر
-
رياضة
- ميسي مستمر في برشلونة حتى 2021
- الجمعة.. محمد إبراهيم يعود لتدريبات الزمالك
- الزمالك يحدد سعر تذكرة لقاء أهلي طرابلس
- ستانلي يستفسر من الزمالك عن وجهته المقبلة
- 8 مواجهات قوية في دور الـ16 بمونديال «شباب السلة»
- اليوم.. منتخب «السلة» يلتقي الأرجنتين في مونديال الشباب
- هاني رمزي يجتمع بمعاونيه لتحديد موعد معسكر منتخب المحليين
- اليوم.. الزمالك يؤدي مرانه بميت عقبة ويتوجه للإسكندرية
- كيز تتوقع فوز كفيتوفا بلقب ويمبلدون بعد عودتها من إصابة خطيرة
- 300 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي الجديد
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ الإسماعيلية: «تعريفة التاكسي» داخل الحي بـ7 جنيهات.. والمسافات البعيدة «10»
05
يوليو
2017
12:25 PM
بواسطة
أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه لا مجال للتسامح مع أي مخالف للتعريفة التي تم تحديدها لوسائل المواصلات داخل المدينة وبينها تعريفة التاكسي
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن التعريفة للتاكسي داخل الحي الواحد بـ7 جنيهات، ومن حي إلى آخر 8 جنيهات، وللمسافات البعيدة 10 جنيهات، مطالبًا مباحث المرور باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما فيها سحب الرخص وتوقيف السيارة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع