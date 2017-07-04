توقع الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً في أسعار الدواجن، وعدم عودة الارتفاع الجنوني، مؤكداً ضرورة تشديد الجهات الرقابية، الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال تجار التجزئة للمواطنين، والبيع بأسعار غير مطابقة للواقع، وفتح منافذ جديدة

وقال درويش، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هناك انخفاضاً حالياً في أسعار الدواجن بالأسواق، رغم أنه ليس السعر الحقيقي للبيع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي بسب تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن، نتيجة التشبع بعد انتهاء شهر رمضان الذي ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة، موضحاً أن الوسطاء بين المزارع والمستهلكين سبب ارتفاع الأسعار.

وأبدى تعجبه من ارتفاع أسعار الدواجن في بعض الأسواق على الرغم من انخفاض أسعارها في المزراع، إذ يجرى بيع كيلو في المزارع بـ24 جنيهاً، مقابل 32 في الأسواق.