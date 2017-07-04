قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية إحالة 28 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق؛ لتركهم العمل بعد التوقيع في دفتر الحضور وإخلالهم بمقتضيات الواجب الوظيفي، جاء ذلك خلال جولة لرئيس مدينة السنطة المفاجئة، اليوم الثلاثاء، للوحدات الصحية لمتابعة سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين

وتفقد اللواء ممدوح هجرس وحدات الأنبوطين وأشناواي والرجبية والوحدة المحلية بميت حواي وكفر كلا الباب، كما تفقد الوحدة المحلية بالجعفرية، لمتابعة سير العمل بها، حيث لاحظ سوء حالة النظافة العامة بالشوارع وتراكم أكوام القمامة، وعلى الفور وجه بالعمل على رفع جميع هذه الأكوام.