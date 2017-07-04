قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، الثلاثاء، إن المديرية تمكنت من رصد عدد من الجمعيات الأهلية الممولة من جانب «الإخوان»، والبالغ عددها 22 جمعية، حيث تم غلق وتصفية 17 جمعية، والسماح لـ5 جمعيات للعمل بعد الموافقات الأمنية، والجمعيات التي تم تصفيتها هي جمعية التنمية وخدمة البيئة، بمركز إسنا، وجمعية أبوالحسن الشاذلي لتنمية المجتمع، بمركز إسنا، وجمعية الروضة لتنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية والنهوض، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية الريفية، بمركز إسنا وجمعية السلام للتنمية، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية عبدالله بن مسعود الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية الزهور الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية، بمركز إسنا، إسنا والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة وجمعية الفاروق الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع، بندر إسنا وجمعية نظر المظلوم الخيرية، إسنا وجمعية الهدايا الخيرية الإسلامية، البياضية

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية عملت بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الأخوان المحظورة، وفقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، والتي أصدرت قراراً بحل «جمعيات الإرهابية»، وذلك بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وأوضح «عبيد» أنه يوجد عدد خمسه جمعيات محظورة من ضمن هذا العدد لم يتم مصادره أموالهم أو الأثاث ومجلس الإدارة موافق عليه من قبل الأمن وكذالك موافقة الوزارة، وتتم المتابعة المستمرة لهم من قبل المديرية وعمل تقارير يتم عرضها على الوزارة والسلطة المختصة بالمحافظة للوقوف على كل ماهو يدور داخل هذا الجمعيات، بالإضافة للمتابعة الدائمة من قبل الإدارات وأقسام الجمعيات بالإدارات فيما تقدمه هذه الجمعيات من مساعدات عينه أو نقدية للمواطنين، وتكون تحت إشراف كامل من التضامن الاجتماعي.