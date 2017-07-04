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وزير التعليم: أنا عاوز أطور.. ومستشارو المواد بيعلموا الأولاد بـ«الطباشير»
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه «لابد من تغيير ثقافتنا، ونلتفت لأساليب التعليم والتعليم العالي الحديثة في العالم، والتى سبقنا فيها بمراحل ونحن نقف ثابتين دون خطوة إلى الأمام في مجال التعليم»
وأضاف «شوقي» خلال مشاركته في الملتقى الأول لـ«دور المعلومات في الإسراع بالتنمية المحلية»، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، أنه «لابد أن ننتهي من التفكير بشكل تقليدي، وألا يكون أكبر همنا الثانوية العامة والمجموع، فقد آن الأوان لاستخدام الأساليب التكنولوجيا الحديثة في التعليم»، مشيرًا إلى أن هناك نظام جديد تم تطبيقه على 10 آلاف معلم في مصر خلال عام ونصف، يسمى بـ«برنامج المعلمون أولا»، ويعتمد هذا النظام على تدريب المعلم، ثم يتم عمل تقييم للتدريب المقدم له، موضحًا أن التقييم، الذي يتم للمعلمين في هذا البرنامج، لم يتم من خلال عمل امتحانات لهم، ويسعى إلى إنشاء منظومة تعليم تعمل دون امتحانات.
وكشف الوزير عن أن «هناك سعى من قيادات الوزارة، لتطبيق بنك المعرفة على المناهج التعليمية بدلا من الكتب المدرسية والأساليب القديمة في التعليم»، مبديًا استيائه الشديد من الطرق المتبعة في تخزين المعلومات وطرق استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل وزارة التربية والتعليم، قائلا:«الورق مالى ديوان الوزارة، وهناك معركة دائرة بيني وبين مستشاري المواد حول طريقة التدريس.. هما عاوزين يعلموا الأولاد بالطباشير وبالطرق التقليدية وأنا عايز أطور الأساليب وطرق التعليم».
وأكد الوزير أنه تم عمل بنك معرفة، وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية للأبحاث، مشيرًا إلى أنه تمت 40 مليون عملية تحميل للأبحاث من بنك المعرفة، بالإضافة إلى 85 مليون عملية بحث تمت داخل البنك، ويتم عمل تحليل لنوعية عمليات البحث والتنزيل، حتى نتمكن من تقديم ما يطلبه الباحث من أبحاث مباشرة.
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