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تحرير 6 محاضر لأصحاب مستودعات أسطوانات غاز بقنا
04
يوليو
2017
13:50 PM
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حررت وحدة مباحث تموين نجع حمادي، الثلاثاء، 6 محاضر لأصحاب مستودعات لبيعهم أسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمي
كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بتحربر محاضر ضد مستودعات بوتاجاز.
وكشفت تحريات النقيب بسام حمزة رئيس مباحث التموين بنجع حمادي قيام قوة من المباحث بشن حملة على المستودعات للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي الذي أقرّه محافظ قنا بواقع 30 جنيها للأسطوانة الصغيرة داخل المستودع و33 لمن يرغب في توصيلها للمنزل، و60 جنيها للأسطوانة التجارية داخل المستودع و70 جنيها لمن يرغب في توصيلها.
وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لأصحاب المستودعات، منهم 4 في مركز أبوتشت، ومحضرين في مركز دشنا، وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.
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