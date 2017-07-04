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محافظ الأقصر: تسليم 16 قطعة أرض للمستثمرين لعمل مشروعات بـ140 مليون جنيه
عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، لمناقشة بدء تسليم أراضي المنطقة الصناعية بالبغدادي للمستثمرين، وذلك في إطار موافقة الهيئة العامة للتصنيع على تسليم عدد 16 قطعة أرض من أصل 23 قرار لإنشاء مصانع جديدة
وشدد «بدر» على مسؤولي المنطقة الصناعية لتسهيل الإجراءات القانونية لبدء تنفيذ المصانع وتشغيلها، ومن المقرر اختيار مديرا للمنطقة في إطار تسهيل إجراءات إدخال المرافق لهذه المنطقة وفقا للاشتراطات القانونية والبيئية المخصصة لإنشاء المصانع.
وقالت نجلاء عبدالعال الصادق، مدير عام الاستثمار بالمحافظة، إنه سيتم خلال أيام تسليم 16 قطعة أرض من الأراضي المخصصة لإنشاء مصانع بالمنطقة الصناعية بالبغدادي كمرحلة أولى، وجارى تسلم طلبات المستثمرين ودراستها حيث تم إرسال 20 دراسة جدوى لعدد 20 مصنع لأنشطة مختلفة منها مصانع الأدوية ومواد غذائية وملابس جاهزة ومنظفات وأثاث وحلويات وزيوت عطرية وغيرها، وقد بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لها حوالي 140 مليون جنيه توفر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل.
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