تفقد الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية بالفيوم «الصف الأول والثاني الثانوي العام»؛ للاطمئنان على الطلاب في وسير اللجان عددا من مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية

وقال وكيل الوزارة في بيان، إنه شدد على ضرورة توفير مناخ هادئ للطلاب وتوفير سبل الراحة لهم أثناء الامتحانات كما أطمأن على جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية مؤكدًا عدم وجود أي شكاوى من الطلاب.