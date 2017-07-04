واصل طلاب الثانوية العامة، الثلاثاء، تسجيل حجز اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات، التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها لليوم الرابع من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل التنسيق في الجامعات بالقاهرة والمحافظات، فيما أعلن مكتب التنسيق شروط القبول للشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات للعام الجامعي 20172018

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إن عدد الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات حتى الآن وصل لنحو 60 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الكليات بدأت بالفعل في إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بها.