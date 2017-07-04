قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، إنه تم تحويل مذكرة الدكتورة الصيدلانية الخاصة باختفاء أمبولات «البسرين» واستبدالها بأمبولات من نوع آخر بطوارئ العناية المركزة إلى الشؤون القانونية، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص دولاب الطوارئ بالعناية المركزة لمراجعة الأمبولات الموجودة بقسم العناية المركزة بالمستشفى العام