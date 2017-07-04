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لجنة للتحقيق في اختفاء أمبولات «البسرين» من المستشفى العام ببني سويف
04
يوليو
2017
13:50 PM
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قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، إنه تم تحويل مذكرة الدكتورة الصيدلانية الخاصة باختفاء أمبولات «البسرين» واستبدالها بأمبولات من نوع آخر بطوارئ العناية المركزة إلى الشؤون القانونية، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص دولاب الطوارئ بالعناية المركزة لمراجعة الأمبولات الموجودة بقسم العناية المركزة بالمستشفى العام
وكان اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا يفيد بتقديم «م.ح.ع»، دكتورة صيدلانية بمستشفى بني سويف العام، بلاغًا يفيد بأنه أثناء قيامها بالمرور الدوري على دولاب الطوارئ بالعناية المركزة، تلاحظ لها وجود نقص في أمبولات «البسرين» 50 ملى بواقع 8 أمبولات والمدرج بجداول المخدرات واستبداله بنوع آخر من أمبولات «أتروبين»، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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