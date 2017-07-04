قرر اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك غرب الإسكندرية، إخلاء العقار رقم 63/65 «برج الفردوس» بشارع الجزائر بمنطقة اللبان من السكان، تمهيدا لهدمه نظرا لحدوث ميل له

وقال «عقل»، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، إن العقار المائل يشكل خطورة داهمة على قاطنيه وسكان العقارات المجاورة، مما يتطلب البدء في إزالته على الفور.

وأشار رئيس حي الجمر، إلى أنه تم تكليف لجنة من الحي بوضع ملصقات على جدران العقار تطالب السكان بسرعة إخلائه، تنفيذا للقرارات الصادرة من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

يشار إلى أن الإسكندرية شهدت الشهر الماضي ميل عقار الأزاريطة الشهير، والذي استغرق هدمه حوالي 17 يوما، فيما قرر الحي إخلاء 5 عقارات أخرى بالمنطقة، نظرا لخطورتها الداهمة على حياة قاطنيها بحسب التقارير الهندسية.