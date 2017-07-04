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«النيلي»: 202 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الضبعة الثانوية النووية في يومين
قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التعليم بمطروح، إن عملية التقديم باوراق الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية المتقدمة يشهدا إقبالا شديدا من طلاب الشهادة الإعدادية من محافظات الجمهورية، وذلك في اليوم الثاني لبدء تلقي طلبات الالتحاق بتلك المدرسة النووية
وأعلن النيلي، في تصريحات صحفية، أن عدد المقدمين من طلاب الإعدادية، الأحد في اليوم الأول بلغ عددهم 75 طالبًا و175 طالبًا في اليوم الثاني، ليصبح إجمالي من تقدموا بأوراقهم للقيد بالمدرسة في يومين حوالى 202 طالب حتى الآن.
وأوضح مدير تعليم مطروح أن اللجنة الفنية المختصة بتلقي طلبات الالتحاق تؤدي عملها على أكمل وجه، مؤكدا أنه أعطي تعليمات مشددة وواضحة بضرورة تيسير الإجراءات على الطلاب الراغبين في تقديم ملفاتهم للالتحاق بالضبعة النووية، وفق الشروط والضوابط الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
كما أعلن أن موعد المقابلة الشخصية والامتحان التقييمي للطلاب الذين سيتم اختيارهم وفق القواعد والشروط الوزارية تم تحديده، 13 أغسطس المقبل، بالقاعة الكبرى بديوان المديرية بمرسى مطروح.
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