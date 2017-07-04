قضت المحكمة التأديبية لوزارة الأوقاف وملحقاتها في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية بإحالة أسامة إبراهيم زكي، كبير مفتشين إلى المعاش، وذلك بشأن المخالفة المالية التي ارتكبها، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي