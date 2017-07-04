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إحالة كبير مفتشين بـ«الأوقاف» للمعاش لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي
04
يوليو
2017
03:00 AM
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قضت المحكمة التأديبية لوزارة الأوقاف وملحقاتها في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية بإحالة أسامة إبراهيم زكي، كبير مفتشين إلى المعاش، وذلك بشأن المخالفة المالية التي ارتكبها، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي
جاء قرار المحكمة التأديبية بناء على تحقيقات الشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف وإحالتها لمخالفة المذكور إلى النيابة الإدارية التي أحالت الموضوع إلى المحكمة التأديبية.
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