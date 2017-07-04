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«تعليم القليوبية» تقيم احتفالية ثورة 30 يونيو بحديقة صقلية (صور)
04
يوليو
2017
03:00 AM
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نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مساء الاثنين، احتفالية بحديقة صقلية بمدينة بنها بمناسبة ذكرى ثوره ٣٠ يونيو المجيدة برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية واللواء فرحات السبكى السكرتير العام للمحافظة وعاطف سلامة وكيل المديرية وعادل عطيه مدير عام التعليم العام والدكتور أشرف سرج مدير عام الشؤون التنفيذية، ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها واللواء هشام الشافعى مساعد مدير أمن القليوبية
«تعليم القليوبية» تقيم احتفالية ثورة 30 يونيو بحديقة صقلية
«تعليم القليوبية» تقيم احتفالية ثورة 30 يونيو بحديقة صقلية
«تعليم القليوبية» تقيم احتفالية ثورة 30 يونيو بحديقة صقلية
بواسطة
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