توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، إلى ساحة الأبطال في بودابست لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الرسمي، وذلك في إطار مراسم زيارة الرئيس التي يجريها للمجر

ووصل الرئيس إلى العاصمة المجرية بودابست، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر، فيكتور أوروبان، للمشاركة في أعمال قمة تجمع الفيشجراد الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر.