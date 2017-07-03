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الجريدة الرسمية تنشر قرار «الزراعة» بتحديد أسعار جديدة لعدد من المستحضرات البيطرية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير الزراعة، الصادر في 27 مارس 2017، بتحديد أسعار جديدة لعدد من لمستحضرات البيطيرية على النحو التالي:
scribd.com/document/352781974/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9#from_embed|>الجريدة الرسمية تنشر قرار «الزراعة» بتحديد أسعار جديدة لعدد من المستحضرات البيطرية by Mohamed Fathy on Scribd
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