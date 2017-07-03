5 مليون مواطن حتى مساء أمس لأصحاب المعاشات والمستحقين شاملة الزيادات التي أقرتها الدولة بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيه وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل ويستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأشارت الوزيرة- في تصريحات صحفية لها اليوم- إلى أن عمليات الصرف تسير بشكل منتظم، وأنها وجهت قيادات التأمينات والمفتشين إلى ضرورة التواجد الميداني بجميع منافذ صرف المعاشات المنتشرة على مستوى الجمهورية للاطمئنان على سير العمليات في سهولة ويسر والوقوف على أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف والعمل على حلها فوراً والتواصل الدائم والمباشر بمكاتب البريد والبنوك المختلفة وحل أي مشكلات قد تواجه أصحاب المعاشات، مشددة على ضرورة فتح جميع منافذ الصرف منذ الساعات الأولى للصباح وعدم الانصراف حتى حصول آخر مستفيد متواجد بالمنفذ على مستحقاته.

وقد قامت قيادات التأمينات بجولات تفقدية لمتابعة عمليات صرف المعاشات والموافاة بالمتابعة لغرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها تحت رئاسة الوزيرة.

ومن جانبه، أوضح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه تم زيادة أجر الاشتراك التأميني من 400 إلى 500 جنيه شهريا سواء أكان أجرا أساسيا أو أجرا أساسيا ومتغيرا طبقا لتعديلات قانون التأمين الاجتماعي، الذي يهدف لزيادة أجر الاشتراك التأميني بواقع 25% اعتبارا من يوليو 2016 وسنويا ولمدة خمس سنوات.

ومن جهته، واصل بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاشات للعملاء لليوم الثاني على التوالي من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، وبلغ إجمالي معاملات سحب المعاشات من داخل الفروع بخلاف الصارف الآلي يوم أمس «الأحد» 160 مليون جنيه.

وصرح شريف فاروق النائب الأول لرئيس بنك ناصر، بأن ماكينات الصرف الآلي ساهمت في حل مشكلة الزحام، حيث بلغت مسحوبات العملاء من شبكة الصرف الخاصة بالبنك 18 مليون جنيه، ومن شبكة البنوك الأخرى 26 مليون جنيه، وأشار إلى أنه تيسيرا على العملاء فإن الصرف يبدأ من السابعة صباحا ويستمر حتى انصراف آخر عميل.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت صرف جميع المعاشات منذ اليوم الأول من يوليو بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنافذ صرف البريد وجميع البنوك على مستوى الجمهورية بدلا من اليوم العاشر تيسيرا على المستفيدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.