شهدت محاور وميادين القاهرة، صباح الاثنين، كثافات متوسطة وسط تدعيم الطرق وميادين بالخدمات المرورية اللازمة، لملاحظة حركة المرور على مدار اليوم وتسيير حركة السيارات، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير مرور العاصمة

وظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم، بسبب تعطل أتوبيس في الاتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم وصولا إلى المطار، كما تسبب إقبال المواطنين على تقديمات مستشفى التمريض في ظهور كثافات مرورية، ويُنصح التوجه لمحور النصر كبديل جيد لحين تصفية الكثافات المرورية، وشهدت الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية.

كما ظهرت كثافات أخرى بمحور كورنيش النيل المتجه من المعادي حتى أثر النبي، بسبب حادث تصادم سيارتين، وانتقل رجال المرور وتم تصفية الكثافات، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، بينما أصيب شخص صدمته سيارة ملاكي بمحور التسعين بمنطقة التجمع الخامس، ما أدى لظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقلت الخدمات المرورية للمكان لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين للأماكن التي يقصدونها.