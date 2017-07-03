أرملة أحد ضحايا «دير العدوة»: «عملتولنا إيه؟».. ومدير الأمن: ضربنا «داعش» في ليبيا

طالبت ربة منزل تدعى مريم، أرملة أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على طريق دير الأنبا صموئيل بطريق العدوة، نهاية مايو الماضي، اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة

وقالت الأرملة، خلال إحياء ذكرى الأربعين بقاعة كنيسة الشهداء بالدير، مساء الأحد، «إنتو عملتولنا إيه بعد ٤٠ يوما من الحادث، جبتوا لنا المتهمين، قدمتوهم للعدالة، عملتوا إيه، إحنا مش عاوزين مساعدات، إحنا عاوزين القتلة للثأر منهم».

ورد مدير الأمن على الأرملة قائلا: «عملنا وبنعمل كل الجهد لمواجهة الإرهاب داخل الوطن، وقواتنا المسلحة ضربت مناطق داعش في ليبيا، ومستمرون في دحر الإرهاب».

وتدخل المشاركون وجذبوا أرملة أحد الضحايا ومنعوها من استكمال حديثها، مطالبين المسؤولين بأن يعذروها لظروفها النفسية التي تمر بها عقب الحادث.