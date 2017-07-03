وصل وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان، إلى دولة الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، بحسب عدد من وكالات الأنباء

وكانت الدول الأربع قد وافقت، الأحد، استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة للرد على هذه المطالب.

وقال بيان مشترك للدول الأربع إن الاستجابة لطلب أمير الكويت جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها.