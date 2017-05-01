شيع الآلاف من أهالى قرية منشأة الأخوة، التابعة لمركز والقرى المحيطة بها في جنازة عسكرية وشعبية جثمان النقيب عبدالله جمال مصطفى، 28 سنة، الذي استشهد في هجوم إرهابي استهدف كمينًا للشرطة بالعريش

شارك في الجنازة اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخلية لقطاع شرق الدلتا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب دائرة أجا وأصدقاء وزملاء الشهيد.

وكان الآلاف من الأهالى القرية تجمعوا أمام المسجد الكبير في القرية، وتسابق الشباب في حمل جثمان الشهيد، بينما أصر شقيقه وأصدقائه على حمله.

وأصرت والدة الشهيد وزوجته ووالده وشقيقه على تقبيل الجثمان داخل المسجد واحتضنته ووالدته وهي تردد: «حسبي الله ونعم الوكيل».



وأثناء تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير، ردد المشيعون هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

وحرص مدير الأمن ومساعد الوزير وقيادات المديرية على تقديم واجب العزاء على المقابر لوالد الشهيد وشقيقه.

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية

جنازة الشهيد عبد الله جمال في الدقهلية