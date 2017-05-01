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وزير البترول: وقعنا 76 اتفاقية خلال 3 سنوات
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بعد ثورة 30 يونيو مع الاستراتيجية الجديدة لمصر الجديدة وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، بدأ وجود مناخ جيد للاستقرار، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية جديدة لقطاع البترول لتعويض ما مضى
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال»، على فضائية «ON Live»، مع الإعلامى أيمن صلاح، أنه تم توقيع 30 اتفاقية جديدة بقطاع البترول مع الشركاء الأجانب في فترة ما بعد 30 يونيو 2013 إلى 30 يونيو 2014، بالإضافة إلى 30 اتفاقيه أخرى بعدهم، وفى آخر عام ونصف 16 اتفاقية أخرى، أي تم توقيع 76 اتفاقية جديدة بينهم تعديل لاتفاقيات قائمة.
وأشار وزير البترول إلى أن تلك الاتفاقيات تعنى تحضير مشروعات للمستثمرين على خريطة الاستثمار بموازنات مختلفة، ولعمليات الاستكشاف وعمليات التنمية ثم عمليات الإنتاج، منقسمة بين هيئات المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز والشركة القابضة لجنوب الوادى للبترول.
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