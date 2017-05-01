قال أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن عدم تجانس هيئة تنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش هي سبب إقالته وتولية الفريق مهاب مميش



وأضاف الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، مساء اليوم الأحد، أن خبرات الفريق مهاب مميش وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قدراته سببًا في توليته إدارة هيئة محور تنمية قناة السويس، منوها أن «مميش» له من الخبرات بحكم عمله في القوات البحرية وهيئة قناة السويس ما يمكنه من النجاح.

وتابع: «التشعب في إدارة الهيئات وعدم تجانسها مع بعض سبب تأخر التنمية في مصر ككل وليس في هيئة تنمية محور قناة السويس فقط.