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غادة والي تعلن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ قرار السيسي «2018 عام ذوي الإعاقة»
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اجتماع المجلس القومي لذوي الإعاقة مع رئيس الوزراء ناقش عرض ميزانية المجلس وتقرير المركزي للمحاسبات، عن المجلس كما تم عرض أنشطة وخطة للعام المقبل للمجلس القومي لذوي الإعاقة
وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار، أنه تم مناقشة استراتيجية المجلس والإجراءات لعام 2018 لذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة لحل مشكلات الإعاقة والدمج بالتعليم العالي، والاتفاق على التنسيق مع التعليم العالي لإضافة التخصصات غير المتوافرة في الجامعات، مضيفة أنه ليس هناك تعداد محدد لذوي الإعاقة ويجب حصرهم لتقديم الخدمات لهم.
وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تكون ممثلة بجميع الأطراف المعنية لتنفيذ قرار السيد الرئيس بجعل 2018 عاما لذوي الإعاقة، موضحة أن إعلان الرئيس عن تخصيص عام لذوي الإعاقة يعطي اهتماما أكثر بمتحدي الإعاقة والتصدي للمشكلات التي يواجهونها.
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل على تحسين الخدمات ووضع خطة قومية للإعاقة، موضحة أن قانون ذوي الإعاقة سيكون قد تم إقراره في 2018 من مجلس النواب.
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