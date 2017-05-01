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الآلاف يشاركون في تشييع جثمان شهيد العزبة الحمرا بالدقهلية
01
مايو
2017
05:25 AM
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شيع الآلاف من أهالي العزبة الحمرا، التابعة لمركز السنبلاوين والقرى والعزب المجاورة، جثمان المجند السيد عبدالنبي كمال، 19 سنة، الذي استشهد متأثرا بإصابته في هجوم إرهابي على أحد أكمنة العريش
وكان الشهيد تعرض للإصابة في هجوم إرهابي، 19 إبريل الماضي.
وخرج جثمان الشهيد من مسجد الكبير بالعزبة وسط تواجد عدد كبير من زملائه، وغياب قيادات الأمن والمحافظ مما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي.
وانخرطت أسرة الشهيد في البكاء بينما أصر والده على تقبيله قبل دخوله لمثواه الأخير وردد المشيعون: «لا إله إلا الله»
وطالب أهالى القرية بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة «تخليدا لذكراه، ليكون قدوة للأجيال القادمة».
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