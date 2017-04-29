بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بعيد العمال

وقال إسماعيل في برقيته: «بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة مجلس الوزراء، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات».

وتابع: «يطيب لنا يا سيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه المناسبة، أن نذكر بكل وفاء وتقدير، عمال مصر الأوفياء، الذين يعملون ليل نهار، في جد واقتدار، ويبذلون الجهد والعرق لدفع عجلة الإنتاج، إيمانا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات».

وأضاف: «ننتهز هذه المناسبة، ونعاهدكم عهد الأوفياء، على بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة العبور العظيم نحو غد أفضل، ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل آمن يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام».