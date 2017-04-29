حذرت إدارة مرور الأقصر السائقين وقائدي المركبات من مخاطر العاصفة الترابية التي تتعرض لها محافظتي الأقصر وقنا، وأهاب العميد محمد صلاح، مدير مرور الأقصر السائقين وقائدي المركبات والنقل والمارة بتوخي الحذر خشية تعرضهم للأخطار

وأعلن عن غلق طريق «الأقصر- قنا الصحراوي الغربي» بداية من ساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر ومعسكر الأمن المركزي وصولا إلى نقطة غلق الطريق الخاصة بمحافظة قنا، مطالبا السائقين المتجهين إلى قنا سلك الطرق الزراعية سواء الغربي أو الشرقي المؤدية لمحافظة قنا من محافظة الأقصر أو السير في الطريق الصحراوي الشرقي.

كما طالب مدير مرور الأقصر السائقين توخي الحذر عند القيادة، وإتباع ارشادات وتعليمات المرور، حرصا على سلامتهم، ومن جانبه وجه محمد بدر، محافظ الأقصر كافة الأجهزة المعنية برفع حالة الطوارئ، استعدادا لأي طارئ موجها بالتنسيق بين كافة الجهات وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تطورات، حرصا على سلامة المواطنين، وخوفا من تعرضهم لأخطار العاصفة.