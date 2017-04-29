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محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لرفع كفاءة وحدات الرصد البيئي بالأحياء
شكّل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، السبت، لجنة تضم رؤساء الإدارات المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والرقابة والمتابعة وشؤون العاملين، وممثل عن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من المختصين للبدء في تفعيل دور وحدات الرصد البيئي بالأحياء ودراسة المشاكل التي تواجهها والتي تعيقها عن أداء واجبها على الوجه الأكمل وقيامها بأعمال الرصد والمراقبة ومتابعة الشركات للقيام بأعمالها المنوطة بها كل في نطاقه، ورفع المخالفات والملاحظات أولاً بأول مع دعم العاملين بها مادياً ومعنوياً، وتوفير التدريب اللازم لهم على النظام الآلي عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة
وقال المحافظ، إن المشروع يأتي في إطار استعدادات محافظة القاهرة لمنظومة النظافة المقترحة والمعروضة حالياً على مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها فور انتهاء عقود شركات النظافة الأجنبية بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل والتي تهدف إلى جمع القمامة من المنازل والمحلات مباشرة من خلال شركات نظافة صغيرة ومحلية ومتعهدي النظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وأشار إلى أن المحافظة تسعى للوصول إلى نظام لتسجيل المخالفات بالصورة مع تحديد موقعها على خرائط من خلال نظم GPS وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم فور انتهاء عقود الشركات الاجنبية لتتمكن من تلافيها في أسرع وقت، كذلك ليكون هناك توثيق للمخالفات حتى لا تطعن عليها الشركات مع دراسة توفير إمكانية للمواطنين لإبلاغ شكاواهم المتعلقة بالنظافة والعمل على حلها فوراً من خلال تطبيقات المحمول.
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