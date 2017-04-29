افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ساحة انتظار لسيارات السرفيس بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، وميدان الساعة بعد تطويره، احتفالا بذكرى تحرير سيناء

وقال «فودة» إن منطقة ساحة الانتظار تحولت من منطقة مهملة في سفح الجبل لمنطقة جمالية.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، والمحافظين السابقين اللواء مصطفي عفيفي، واللواء محمد هاني متولي، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة.