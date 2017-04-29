أعلن الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، السبت، أن الوثيقة التي وقَّعها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، تمثل أساسًا مشتركًا للسعي نحو تحقيق الوحدة بين الكنيستين بالسعي والعمل على عدم إعادة المعمودية بينهما