أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تسلم 9500 طن أقماح، داخل 30 نقطة تجميع بمراكز وقرى المحافظة، لنقلهم إلى 19 مركز تخزين ما بين صوامع وشون معتمدة