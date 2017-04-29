بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2016 2017 لصفوف النقل الإعدادي والثانوى والقراءات والأزهر بمطروح، صباح السبت، ومن المقرر أن تنتهي في التاسع من مايو المقبل، وقام الدكتور سالم محمد عبد العاطي، مدير منطقة مطروح الأزهرية، بالمرور على اللجان الامتحانية للاطمئنان على سيرها ومتابعة تأمينها