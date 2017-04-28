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شاب يلقي والدته في الشارع بالقليوبية.. و«التضامن» تنقلها لرعاية المسنين
28
ابريل
2017
23:50 PM
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وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة القليوبية بالتعامل مع سيدة مُسنة كانت تجلس بشارع الثلاثيني في قليوب بمحافظة القليوبية، بعدما تخلى عنها ابنها
وتبين أنها تبلغ من العمر 80 عاما، وكانت موجودة عند ابنها الذي يرفض إيوائها وإقامتها معه وألقاها بالشارع، وأبلغت سيدة مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء. وتسلم فريق التدخل العجوز المسنة ونقلها على الفور إلى دار نصر الإسلام لرعاية المسنين بشبرا، وسيتم توقيع كشف طبي شامل عليها صباح الغد من خلال مستشفى الفتح حيث لوحظ عدم قدرتها على الحركة مع مظاهرإعياء.
وستتابع وزارة التضامن، حالة السيدة العجوز لحين استقرارها والاطمئنان عليها
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