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الأنبا أنطونيوس يضع حجر أساس أول كنيسة قبطية في الجابون
ترأس الأنبا أنطونيوس مرقس الأسقف العام لشؤون إفريقيا، طقوس وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس الإنجيلي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، والتي تعتبر أول كنيسة قبطية تقام في دولة الجابون بحضور السفير المصري و3 سفراء أجانب
وتمت الطقوس الدينية مساء أمس في احتفال كبير حضره ممثلو أطياف عديدة رسمية وكنسية، حيث شارك الأنبا أنطونيوس إتمام طقس وضع حجر الأساس كاهن الكنيسة في الجابون القس ماركوس صبحي .
كما حضر الحفل السفير المصري لدى الجابون أحمد بكر، وأحمد شاش المستشار الدبلوماسي للسفارة، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية بالجابون، وحضر أيضًا سفير دولة روسيا وزوجته وسفراء كوت ديفوار وتوجو والقائم بأعمال القاصد الرسولي «سفير الفاتيكان»، وممثل عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجابون .
يذكر أن للكنيسة القبطية مقر مؤقت تصلي فيه الجالية القبطية وأقيمت به صلوات أسبوع البصخة وقداس عيد القيامة لأول مرة هذا العام .
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