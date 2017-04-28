أعلن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن تدشين أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر من خلال موقع إلكتروني، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في وضع حلول لإدارة المخلفات وتوظيفها لدعم الصناعة المصرية

تعد بورصة تداول المخلفات الصناعية أحد أنشطة مشروع IWEX «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر»، الذي يقوم على تمويله صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بنك التنمية الأفريقي.

وقد جاء إطلاق البورصة خلال مشاركة مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في «معرض مصر الدولي لتكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها»، المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 إبريل 2017، حيث ألقت الدكتورة جيهان السكري مسؤول أول التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببنك التنمية الأفريقي كلمة البنك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما قام المركز أيضاً بتنظيم حلقة نقاشية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لمناقشة فرص التنمية والشراكة في قطاع إدارة المخلفات بشكل عام.

وقد صرحت الدكتورة جيهان السكري، خلال كلمتها، بأن الهدف الرئيسي الذي يسعى البنك لتحقيقه هو تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم المجتمعي، مما يسهم في الحد من الفقر في البلدان أعضاء البنك الإقليميين، ويقوم البنك على تحقيق هذا الهدف من خلال تخصيص الموارد المختلفة لدعم المشروعات الاستثمارية والتنموية في هذه البلدان. حيث إن بنك التنمية الأفريقي يعمل في إطار التنمية المستدامة والنهوض وتنمية الدول الأفريقية الأعضاء في البنك، وعددهم 54 دولة، حيث يركز البنك في المرحلة الراهنة على 5 محاور رئيسية تسمى بالـ«High Five» وهي: الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وإمداد الدول بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء عبر القارة الأفريقية، والنهوض بالصناعة في القارة، بالإضافة إلى إحداث التكامل بين الدول الأفريقية، وتحسين سبل المعيشة للمواطن الأفريقي.

كما أكدت «السكري» أن تمويل البنك لمشروع IWEX «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر»، يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك، حيث إن مشروع IWEX يتضمن أنشطة مختلفة تهدف إلى دعم رواد الأعمال من خلال برنامجين أحدهما برنامج «ليها قيمة»، الذي يقدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، فهو يعد بمثابة فرصة للشركات الناشئة في مجال إدارة المخلفات من جميع أنحاء الجمهورية للنمو والتطور من خلال التركيز على تصنيع المنتجات والخدمات المحلية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى برنامج الاستدامة وريادة الأعمال للشباب لعام 2017، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة YouthinkGreen، مصر الطلابية المتمركزة والمدعومة من جامعة القاهرة.

وأشارت «السكري» خلال الحلقة النقاشية إلى اهتمام البنك بتمويل هذا النوع من المشروعات التي تخضع لتنفيذ الحكومة المصرية، وذلك نظراً لمساهمتها الفعالة في تنمية القطاع الصناعي المصري، حيث قام مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بإطلاق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية ضمن أنشطة المشروع، حيث أنها تمثل فرصة هامة للمصنعين المصريين لتبادل مخلفاتهم الصناعية، والتي يمكن استخدامها كمدخلات إنتاج في صناعات مختلفة، مما يسهم رفع معدل القيمة المضافة لدى المصنعين المصريين وأيضاً التقليل في الأثر البيئي لهذه المخلفات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصر لديها حوالي 28 ألف مصدر للنفايات الصلبة في أنحاء الجمهورية يتركز معظمها في المناطق الصناعية، وبالتالي فإن هناك فرصة حقيقية لانطلاق مجموعة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه المناطق الغير مستغلة لمخلفات المنشآت الصناعية في مصر، حيث يتركز في القاهرة الكبرى وحدها 50% من الأنشطة الصناعية في مصر، ولهذا فإن مشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر» تم إطلاقه كمشروع مصمم خصيصاً لمعالجة مشكلة عدم وجود نظام فعال لإدارة المخلفات الصناعية في مصر.