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وفد عمالي مصري يشارك في المؤتمر الخامس للاتحاد الروسي لعمال الطاقة النووية
قام وفد النقابة المصرية العامة للعاملين بالمرافق العامة بزيارة لروسيا بالمشاركة في المؤتمر الخامس للاتحاد المهني الروسي لعمال الطاقة النووية والصناعة
وقالت شركة «روساتوم» النووية الحكومية في بيان صحفي، الجمعة، إن ممثلي النقابة المصرية أعربوا خلال الزيارة عن تقديرهم الكبير لدور البرنامج النووي، وبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية في الضبعة في تنمية البلاد.
وقال محمد مصطفى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، في بيان، إن الطاقة النووية هي المصدر الأحدث للطاقة والأكثر توفيرًا وأمنًا، الأمر الذي لن يعود بالنفع على مصر فحسب وإنما على الدول المجاورة أيضا، ويشرّف مصر أن تكون أول دولة عربية للبدء في تطوير قطاع الطاقة النووية والتي ستتبعها الدول العربية الأخرى.
وأكد طه الحسيني محمد، مساعد أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أهمية اختيار روساتوم كشريك في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، قائلا: «إن التعاون الدولي في هذا المجال هو سبب آخر لفخرنا ويسمح لنا بأن ننظر بثقة للمستقبل، ونحن نثق في كفاءة «روساتوم» وقراراتها باعتبارها أحد أبرز الخبراء في مجال الطاقة النووية في العالم»، لافتا إلى أن «شراكة مصر مع روساتوم جاءت في إطار إجراءات مناقصة قدمت الشركة الروسية خلالها العرض الأفضل، ونحن واثقون بأن تقنيات روساتوم النووية هي الأفضل في العالم، وتجربة الشركة تؤكد موثوقيتها».
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