أنهت مطرانية الكاثوليك بالمنيا، برئاسة الأنبا بطرس فهيم، مطران كاثوليك المنيا، استعداداتها الخاصة حول تنظيم وفود الأتوبيسات وتوزيع الدعوات الخاصة للمشاركين في القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، السبت، خلال زيارته التاريخية لمصر، فيما أجلت كنائس الكاثوليك في كل مدن وقري المنيا اجتماعاتها الخدمية والروحية غدا السبت

وأكدت مصادر بالكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، لـ «المصري اليوم» أن الأعداد التي ستشارك في القداس كبيرة جداً، وأن الدعوة شخصية لفرد واحد، والالتزام بإحضار تحقيق شخصي، والالتزام بالدخول من البوابات المحددة لكل دعوة.

كان الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أعلن أنه دعا أبناء الكاثوليك للمشاركة بقوة لحضور قداس البابا فرنسيس.