في إطار البروتوكول المبرم بين مديرية الطب البيطري بالمنوفية وجامعة مدينة السادات، نظمت الجامعة قافلة طبية بيطرية بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وتم إجراء الكشف على العديد من الحيوانات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحالات المرضية