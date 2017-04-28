كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، الزميل أحمد أبوهميلة الصحفي بـ«المصري اليوم» في ختام مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، وظهر «أبوهميلة» في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه في الجلسة الختامية، وتحدث عن مشروع عمل مجلة بطريقة «برايل» للمكفوفين، ودار حديث قصير بين الرئيس وأحمد أبوهميلة أثناء تسلمه الجائزة