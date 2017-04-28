أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن آخر إحصائية تُشير إلى أن 27% من السكان تحت خط الفقر والنسبة الأكبر منهم تتركز فى محافظات الصعيد، حيث يضم الصعيد 60% من فقراء مصر، مشيرة إلى أنه يتم تمويل مشروعات إنتاجية للفقراء فى صعيد مصر، والعمل على إعلاء ثقافة العمل، ورصف الطرق، وتطوير المبانى العامة، لافتةً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتمامًا كبيرا بالمناطق الأكثر هشاشة وفقرًا