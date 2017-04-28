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غادة والى: حريصون على رفع الدعم عن غير المستحقين
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن آخر إحصائية تُشير إلى أن 27% من السكان تحت خط الفقر والنسبة الأكبر منهم تتركز فى محافظات الصعيد، حيث يضم الصعيد 60% من فقراء مصر، مشيرة إلى أنه يتم تمويل مشروعات إنتاجية للفقراء فى صعيد مصر، والعمل على إعلاء ثقافة العمل، ورصف الطرق، وتطوير المبانى العامة، لافتةً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتمامًا كبيرا بالمناطق الأكثر هشاشة وفقرًا
وقالت والى فى كلمتها خلال حوارها مع الشباب بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، «إن هناك حرصا على تنقية الدعم من غير المستحقين، فمن المفترض أن يتم منع دعم المطلقة حال قيامها بالزواج وتنقية بطاقات التموين من المتوفين والمهاجرين والأسماء المكررة وهكذا...». وشددت والى على أن عمليات تنقية البيانات من أهم العوامل التى تساعد فى تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية.
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