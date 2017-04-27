أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح، قرارًا وزاريًا حمل رقم 609 لسنة 2017، بتشكيل لجنة عليا للمستحضرات البيولوجية البيطرية والتحصينات بديلا عن «اللجنة القومية العليا للتحصينات، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية 15 عضوًا

وبحسب بيان، الخميس، تختص اللجنة بدراسة الملفات العلمية لتسجيل المستحضرات البيولوجية البطرية المقدمة من الشركات المستوردة والمنتجة محليا للإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا للضوابط التي تضعها اللجنة، دراسة الصورة الوبائية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لأهم الأمراض التي تواجه الثروة الحيوانية والداجنة ووضع الاستراتيجية العامة للتحصينات.

كما تتضمن وضع معايير اختبار وتصنيع وتداول اللقاحات الذاتية، ومراجعة بروتوكولات المعايرة للقاحات البيطرية المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتحديثها بصفة مستمرة، تجتمع اللجنة بصفة دورية شهريا مرة على الأقل ويجوز دعوتها للانعقاد العاجل في حالة الضرورة.

وتضم اللجنة عضوية كل من مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، ومدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، ومدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية بمركز البحوث الزراعية، رئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بمركز البحوث الزراعية، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وثلاث رؤساء بحوث متخصصين من معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية يتم دعوتهم طبقًا للموضوعات المطروحة للمناقشة.

كا شملت اللجنة أعضاء من ثلاثة أساتذة من الجامعات يتم دعوتهم طبقًا للموضوعات المطروحة للمناقشة، ممثل عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ممثل عن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ورئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري، ومدير عام الإدارة العامة لأوبئة وأمراض الدواجن، مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من خبرات ويعتبر عضوًا في اللجنة للجلسة التي يدعى إليها.